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صور.. "صحة بنى سويف" تضبط أدوية محظور تداولها داخل مراكز الإدمان ببنى سويف

الخميس، 02 مايو 2019 09:36 م
صور.. "صحة بنى سويف" تضبط أدوية محظور تداولها داخل مراكز الإدمان ببنى سويف المضبوطات
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف  بعض الأدوية  المحظور وجودها وتداولها داخل مراكز علاج الإدمان وذلك بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى  بالمديرية.

وتابعت اليوم الخميس حملة مشتركة تضم الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة  ونائبه الدكتور أحمد عبد العظيم و الرائد مجمد جمال رئيس قسم مكافحه المخدرات، مراكز الإدمان بالمحافظة وضبطت داخلها أدوية منتهيه الصلاحيه و أخرى موثره علي الصحه النفسيه منها  "جدول أول ثان" علاوة على عينات طبيه مجانيه تباع للمرضي و أغذيه منتهيه الصلاحيه، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 

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