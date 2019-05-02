صور.. رئيس مدينة إسنا يشكل لجنة لمواجهة إنتشار حشرات "الخنافس"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة للوقوف على ظاهرة انتشار حشرة "الخنافس" ، مؤكدا

فى بيان صحفى ، أنه أمر بتشكيل لجنة للوقف على هذه الظاهرة، وأفادت الجهات المختص بأن هذه الحشرة لا تؤثر على المحاصيل الزراعية، وأن تلك الفترة تعد موسم لتزاوج هذه الحشرات مما يسبب تزايد في أعدادها، وأنه لا صحة حول ما تردد عن خطورة تلك الحشرة أو ظهور أي إصابات جسدية.