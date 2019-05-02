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صور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين من برنامج الترجمة الإنجليزية

الخميس، 02 مايو 2019 07:26 م
صور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين من برنامج الترجمة الإنجليزية جانب من الاحتفال
أسيوط محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال  ، رئيس جامعة أسيوط  ، على أهمية البرامج الخاصة والمتميزة التى طرحتها الجامعة فى السنوات الأخيرة بعدد من كليات الجامعة وذلك لتلبية سوق العمل وتطوير مستوى الخريجين، والذى يُعد برنامج الترجمة الإنجليزية أحد تلك البرامج .

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى احتفال كلية الآداب بتخريج دفعتى من خريجى برنامج الترجمة الإنجليزية ،  بحضور الدكتورة مها كامل غانم ،   نائب  رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد صابر ، عميد كلية الآداب والدكتور ناصر هاشم ،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى عبد الجواد  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين عبد الغفار منسق البرنامج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأولياء أمور الخريجين .

وقال الدكتور أحمد صابر،  عميد كلية الآداب، إن الحفل تضمن تكريم إدارة الجامعة وإدارة الكلية على جهدهم المبذول فى دعم البرنامج، كما تضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والشعرية التى قدمها الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية .

 

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (4)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (4)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (5)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (5)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (6)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (6)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (7)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (7)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (8)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (8)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (9)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (9)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (10)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (10)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (11)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (11)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (12)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (12)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (13)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (13)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (14)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (14)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (15)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (15)

 

رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (16)
رئيس جامعة أسيوط يشهد تخريج دفعتين متتالين من برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب (16)

 


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