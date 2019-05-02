صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

رويترز

انطلق مهرجان الحمار الوطنى فى المكسيك، وذلك لتكريم الحيوانات التى تنقل أحمال كبيرة للمواطنين، وتساعدهم على تحقيق أعمالهم.

وزين المشاركين فى المهرجان حميرهم، بالأزياء الملونة، وسط حضور جماهيرى كبير، فضلًا عن مشاركة العديد من السياح فى الاحتفال والذين يزورون المدينة التى تعتبر مقصدا سياحيا فى هذا التوقيت.



المكسيك تحتفل بيوم الحمار

المكسيك تحتفل بيوم الحمار

المكسيك تحتفل بيوم الحمار

المكسيك تحتفل بيوم الحمار

المكسيك تحتفل بيوم الحمار

المكسيك تحتفل بيوم الحمار

المكسيك تحتفل بيوم الحمار



المكسيك تحتفل بيوم الحمار