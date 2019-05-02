صور.. السيطرة على حريق بالقرب منطقة تخزين القطارات فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، اليوم الخميس، على حريق نشب فى الهيش الموجود على جانب ترعة الإبراهيمية بامتداد منطقة تخزين القطارات بالقرب من محطة السكة الحديد.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف بلاغًا من العقيد جمال كامل مأمور مركز شرطة النقل والمواصلات يفيد اشتعال النيران فى نبات الخوص والهيش المواجه لمنطقة التخزين وبها عربات قطار للبضاعة والصهاريج.

انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق علاوة على عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة.



IMG_20190502_162312



IMG_20190502_162333