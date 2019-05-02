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صور.. "البصل" المحصول الرئيسى بالفيوم.. ينتظره الفلاح من العام للعام

الخميس، 02 مايو 2019 05:00 ص
صور.. "البصل" المحصول الرئيسى بالفيوم.. ينتظره الفلاح من العام للعام البصل
الفيوم – رباب الجالي
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يعتبر البصل من المزروعات الرئيسية بالفيوم ويعتمد عليه الفلاح كمحصول رئيسى، يدر عليه دخلا سنويا سيعتمد عليه باقى العام، وكلما كانت حركة بيع البصل جيدة وسوق تصديره مفتوح يحصل الفلاح على قدر أكبر من المال ويهتم بشكل أكبر بتوسعة مساحة الأرض المنزرعة بالبصل فى العام التالى.

يقول حسن عبد المنجى أحد المزارعين بمحافظة الفيوم إن البصل بالنسبة له ولباقى المزارعين بالمحافظة خاصة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، يعتبر محصولا رئيسيا ينتظره الفلاح من العام للعام، لأن زراعات البرسيم تأكلها المواشى التى يربيها الفلاح، وزراعات القمح والذرة يخزنها الفلاح فى أجولة بمنزله لتربية الطيور وعمل الخبز بالمنازل.

وعن خطوات زراعة البصل أكد حسن أنه يتم شراء البذور وهى عبارة عن "حبوب سوداء" وتغرس فى مساحات صغيرة من الأرض وتترك بعد ريها لمدة 60 يوما ثم تنقل الشتلات لزراعة المساحات المراد زراعتها بالبصل ويعتمد فى غرسها على الأطفال الصغار المشهورين بالمحافظة بالعمل فى غرس شتلات البصل حيث يحتاج إلى عدد كبير.

وعن فترة زراعة البصل حتى يتم اقتلاعه من الأراضى أشار حسن، أنه يستغرق فترة تصل إلى 6 شهور ويتم اقتلاعه من جذوره بالفأس ويترك لعدة أيام حتى تنشف أعواده الخضراء، ثم يتم استئجار سيدات وأطفال لتقطيع أطرافه بالمنجل واستئصال البصل، وبعدها يتم تعبئته فى أجولة ويبحث المزارع أولا فى البيع عن المصدرين، فإذا كان البصل جيدا يتم بيعه للتصدير بأسعار مرتفعة وإذا كان حجم البصل صغيرا ولا يناسب التصدير يتم بيعه بالسوق المحلى، ويصل سعر الطن بالسوق المحلى إلى 1800 جنيه بالسوق المحلى و2500 جنيه للطن فى التصدير وتصل إنتاجية الفدان عندما لا يتعرض المحصول بالإصابة بالآفات الزرعية من 15 إلى 17 طن وتصل تكلفة زراعة الفدان من البصل إلى 10 آلاف جنيه.

 

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