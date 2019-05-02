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صور.. افتتاح سوبر ماركت أهلا رمضان فى سوهاج بمشاركة 17 عارض

الخميس، 02 مايو 2019 11:08 م
صور.. افتتاح سوبر ماركت أهلا رمضان فى سوهاج بمشاركة 17 عارض جانب من الافتتاح
سوهاج محمود مقبول
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بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم  محافظ سوهاج أفتتح  المهندس احمد الناظر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والمهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين والدكتور هشام أبو زيد مدير مدرية القوى العاملة بسوهاج معرض سوبر ماركت رمضان وذلك تحت رعاية محافظ سوهاج.

شارك فى الإفتتاح وفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ضم خالد أبو الوفا وأحمد اللبان ميشيل الجمل، وذلك أمام الاستاد الرياضى بمدينة ناصر حيث قامت الغرفة التجاريه بالتنسيق مع محافظة سوهاج  و مديرية التموين  وبمشاركة 17 عارض لمختلف المواد الغذائية واللحوم والالبان والمنظفات وياميش رمضان وجميع متطلبات الأسرة خلال الشهر الكريم ومستلزمات العيد من ملابس وبتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلتها فى السوق.

 

واوضح المهندس أحمد الناظر أن المعرض بهدف الي توفير جميع إحتياجات الأسرة خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تعمل على إقامة عدد من المعارض والمنافذ علي مستوي المحافظة وهو ما يؤدى إلى إتاحة الفرصة للمنافسة وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وفى متناول الجميع.

وقال الناظر أن المعارض سوف تغطى معظم مراكز المحافظة وحى شرق وغرب وطهطا البلينا وجرجا وأن الغرفة مع الجهات المعنية تسعى جاهدة على مساعدة المواطنين بمحافظة والوصول إليهم فى مكان وتقدم كافة المنتجات اللازمة لهم بأسعار أقل من مثيلتها فى السوق.

 

جانب من الافتتاح (1)

جانب من الافتتاح 

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح 

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح 

جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح 
 

جانب من الافتتاح (5)
جانب من الافتتاح 

 


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