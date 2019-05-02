صور.. أعلام مصر تزين رئاسة الحكومة اللبنانية استعدادا لاستقبال "مدبولى"

رسالة بيروت - هند مختار

تزين مجلس الوزراء اللبناني، بأعلام مصر، استعدادا لاستقبال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

ويعقد رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى جلسة مباحثات ثنائية ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة فى هذا المجال.

كما يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم أيضا، كلمة خلال تواجده فى بيروت لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التى تستضيفها لبنان، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات "منتدى الاقتصاد العربى"، التى تنطلق دورته السابعة والعشرون.