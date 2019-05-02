شركة مياه الشرب بأسوان تعلن عن توفر وظائف بنظام التعاقد تعرف عليها

أسوان ندى سليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، عن عدد من الوظائف للعمل داخل المحافظة بنظام التعاقد.

وحددت الشركة الوظائف المطلوبة وهي مهندس ميكانيكا حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا، و مهندس أجهزة تحكم، على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة شعبة نظم وحاسبات، وفني معامل وتشغيل وسلامة وصحة مهنية حاصل على مؤهل فوق متوسط.

كما حددت الشركة شروط الوظيفة أن يكون المهندس المتقدم للإعلان حاصل على المؤهل من الجامعات المصرية وعضو بالنقابة المهنية وسدد كافة الاشتراكات المقررة عليه، في حين يكون الفني خريج من المعاهد الفنية المصرية أو المدارس المصرية المعتمدة، مع وجود خبرة لكل وظيفة معلن عنها لاتقل عن عامين في محطات المعالجة للصرف الصحي الثنائية والثلاثية، ودفع حوالة بنكية بقيمة 150 جنيه باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأعلنت الشركة عن المستندات المطلوبة وهي صورة المؤهل الجامعي وشهادة أداء الخدمة العسكرية، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد، فضلا عن أصل شهادة الخبرة، ومن المقرر أن يتم ارسال الطلبات بواسطة البريد على عنوان الشركة في مدة لاتزيد عن 15 يوم من مدة إعلان الوظائف.