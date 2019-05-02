شاهد.. أناكوندا عملاق توقف حركة المرور فى "بورتو فيلهو" البرازيلية

كتبت فاطمة شوقى

عاشت مدينة بورتو فيلهو البرازيلية وضعا غريبا، حيث عبرت "أناكوندا" عملاق أحد الطرق الرئيسية السريعة، مما تسبب فى ازدحام مرورى كبير.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فإن الاناكوندا من الأرجح، كانت تبحث عن طعام أو مأوى، مشيرة إلى أن الاناكوندا يبلغ طولها حوالى ثلاثة أمتار، وبعد بضع ساعات استطاعت السلطات إزالة الحيوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأشخاص الذين توقفوا لتعبر الأناكوندا، قاموا بتصوير الأفعى الضخمة ونشر صورتها على الشبكات الاجتماعية .

وأضافت الصحيفة أن السلطات كانت تتعامل بحذر شديد، حيث لا أحد كان يرغب فى إزاء الحيوان، وهو الأمر الذى استغرق وقتا كبيرا فى إزالته من الشارع .