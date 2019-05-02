video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سلمى تطلب الطلاق: ساومنى للتنازل عن ميراثى مقابل مغادرتى المنزل على قيد الحياة

الخميس، 02 مايو 2019 02:00 ص
سلمى تطلب الطلاق: ساومنى للتنازل عن ميراثى مقابل مغادرتى المنزل على قيد الحياة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

 أقامت"سلمى .م.ن"، دعوى، طلبت فيها الطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينها وزوجها.

وقالت "سلمى" فى دعواها أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر:" عشت 14 يوما أتعرض للضرب والإهانة والاحتجاز بالمنزل على يد زوجي بعد أن علمت غرضه الحقيقي من الزواج مني وهو الطمع فى ميراثي، حتى أمه ظل يردد: غصب عنك ستتنازلين عن ميراثك ولو على جثتك ولذا عشت فى جحيم حتى أنقذتنى الشرطة من بين يديه.

وأضافت الزوجة :"مشكلتى مع زوجى تعوده على إجباره سلب أموال النساء التى كانت تجمعهم علاقة قبل زواجه منى وهو للأسف ما اكتشفته بعد فوات الأوان،ليستغل ضعفي ويسلط غضبه على جسدي، ويفتعل شجار ويعاقبنى بالضرب وتشويه وجهى بسلاح أبيض".

 

وأوضحت سلمى:" كان يخيرني بين السماح لى بترك المنزل على قيد الحياة أو التخلص منى إذا لم أوقع له على الأوراق بالتنازل عن كل ما أملكه من منقولات والتوقيع على شيكات بمبالغ كبيرة ليضمن النجاة بجريمته".

واستطردت:" من كثرة الصراخ تدخل الجيران واستدعوا الشرطة ليأتي أهلى ويصطحبونى للمستشفي وأنا غارقة في دمائى،وبالرغم من كل ما أفعله لم يتركني فى حالي وأدعى تعذيبي بسبب اكتشافه عدم عذريتي وخيانتى له ويحاول تهديدى  بدعاوي قضائية واتهامات باطلة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطلقة لمحكمة الأسرة: هربت من زوجة شقيقى وتزوجت عرفيًا فباع الثانى جسدى لصديقه

محكمه الاسره

حبس الزوجات

زوج عاطل

عماله النساء

اجبار النساء

اخبار الحوادث

العنف الاسري




لا تفوتك
برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة