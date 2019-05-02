سفير الهند بالقاهرة: نتعاون مع "التضامن" لتقديم 500 طرف صناعى للمعاقين

أسيوط محمود عجمى

قال راهول كواليشيرايث السفير الهندى لدى جمهورية مصر العربية، إن مبادرة الهند لخدمة الإنسانية، تهدف إلى إقامة معسكرات لتركيب الأطراف الصناعية، في عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم؛ مشيرا إلي إطلاق سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، معسكر قدم "جايبور" بأسيوط خلال الفترة من مايو و يونيو والتي تمتد إلى 42 يومًا، لتقديم أكثر من 500 طرف صناعى إلى أشخاص يعانون من بتر فى الأطراف، مما سيساعدهم على استعادة حركتهم وثقتهم بأنفسهم والمساهمة بشكل منتج فى المجتمع.

وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المركز الشامل للتأهيل بنين بأسيوط أول مركز فى الصعيد، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ويعمل على صناعة الأطراف الصناعية، وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعادة اندماجهم فى المجتمع من جديد ورسم البسمة على وجوهم.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه يوجد بالمركز الشامل للتأهيل 3 أقسام، وهى مركز تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ومصنع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وقسم خاص بالعلاج الطبيعى؛ كما إن المركز يخدم 9 محافظات بالصعيد من بنى سويف شمالا وحتى أسوان جنوبا، وكذلك محافظتى الوادى الجديد و البحر الأحمر، عن طريق مكاتب التأهيل المنتشرة فى هذه المحافظات.

وقال مصطفى أبو غدير جمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع، والتابعة للوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تطوير مركز التأهيل الشامل بنين وفتيات بقيمة 5 ملايين جنيه، لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة في محافظات الصعيد.

وافتتحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وراهول كولشيرشت سفير الهند في مصر، اليوم الخميس، ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

يأتى ذلك، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت غادة والي، إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش، يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعى بمستوى تقنى متطور، من خلال معسكراً لمدة 42 يوماً، لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعى لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.