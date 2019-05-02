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الخميس، 02 مايو 2019 02:55 م
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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة تستقر عند 4.59 جنيه للبيع

الخميس، 02 مايو 2019 01:54 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة تستقر عند 4.59 جنيه للبيع الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 2-5-2019، ثابتا عند آخر أسعار تعاملات البنوك والتى سجلتها فى ختام معاملات أول أمس الثلاثاء، إذ أن التعاملات المصرفية كانت متوقفة امس بسبب العطلة الرسمية لعيد العمال، وجاء استقرار سعر الريال السعودى عند 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

وطبقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، كالتالى:

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.53 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54جنيه للشراء

4.58جنيه للبيع

 

 

 

 

 


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