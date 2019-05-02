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سعر الدولار اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة الأمريكية تتراجع بعد عطلة عيد العمال

الخميس، 02 مايو 2019 01:04 م
سعر الدولار اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة الأمريكية تتراجع بعد عطلة عيد العمال الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 2-5-2019، تراجعا أمام الجنيه المصرى، وذلك على مستوى كافة البنوك فى أول أيام تعاملاتها بعد انتهاء العطلة الرسمية لعيد العمال أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية، مسجلا 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

فيما تراجع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى، مسجلا 17.13 جنيه للشراء، و 17.23 جنيه للبيع، بالغا ذات السعر فى بنوك البركة والتعمير والمصرف المتحد، حيث تراوح سعر الدولار اليوم فى تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، بين سعر 17.13 جنيه للشراء، و 17.23 جنيه للبيع، وسعر 17.10 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع، والذى سجله بنكى التجارى الدولى والكويت الوطنى.

 

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، كالتالى...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.10جنيه للشراء

17.24جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10جنيه للشراء

17.20جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12جنيه للشراء

17.22جنيه للبيع

 

بنك المشرق

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

 

بنك كريدى أجريكول

17.13جنيه للشراء

17.23جنيه للبيع

 

 

بنك قناة السويس

17.11جنيه للشراء

17.21جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 


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