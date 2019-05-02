سعد الحريرى: حريصون على العلاقات مع مصر ونطمح لتطويرها

كتب هيثم سلامة

أكد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، أنه حريص على تطوير العلاقات مع مصر، وتعزيز ذلك التعاون ليشمل كافة المجالات.

ونشر سعد الحريرى، صور من حفل العشاء الذى أقامه اليوم الخميس، قائلاً :"حريصون على أفضل العلاقات مع مصر، ونطمح لتطويرها وتعزيز التعاون فى كل المجالات، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات التى تمر بها منطقتنا".



سعد الحريرى

وكان سعد الحريرى، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرر أن يغير وجهة مصر نحو التنمية والتقدم والازدهار وهذا ما فعله، وعلينا الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية ، مضيفا خلال كلمته بمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت "لبنان إما أن تستمر في أزماتها أو عليها النظر للتجربة المصرية والاستفادة منه"، مضيفا أنه علينا الاطلاع علي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجربته وكيف وصل بمصر لبر الأمان.