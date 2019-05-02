video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سعد الحريرى: حريصون على العلاقات مع مصر ونطمح لتطويرها

الخميس، 02 مايو 2019 10:11 م
سعد الحريرى: حريصون على العلاقات مع مصر ونطمح لتطويرها سعد الحريرى و مصطفى مدبولى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أكد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، أنه حريص على تطوير العلاقات مع مصر،  وتعزيز ذلك التعاون ليشمل كافة المجالات.

ونشر سعد الحريرى، صور من حفل العشاء الذى أقامه اليوم الخميس، قائلاً :"حريصون على أفضل العلاقات مع مصر، ونطمح لتطويرها وتعزيز التعاون فى كل المجالات، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات التى تمر بها منطقتنا".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

وكان سعد الحريرى، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرر أن يغير وجهة مصر نحو التنمية والتقدم والازدهار وهذا ما فعله، وعلينا الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية ، مضيفا  خلال كلمته بمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت "لبنان إما أن تستمر في أزماتها أو عليها النظر للتجربة المصرية والاستفادة منه"، مضيفا أنه علينا الاطلاع علي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجربته وكيف وصل بمصر لبر الأمان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى: التحدى الأبرز بين دولنا تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل

وزير الكهرباء عن إشادة سعد الحريرى بالقطاع: سنصبح محور تبادل الطاقة بالمنطقة

سعد الحريرى: ننظر لمصر والرئيس السيسي كتجربة يجب أن نطبقها بلبنان

فيديو..سعد الحريرى يستقبل رئيس وزراء مصر ويقود السيارة لمقر الإقامة

منتدى الاقتصاد العربى

بيروت

لبنان

سعد الحريرى

رئيس الوزراء اللبنانى

عبد الفتاح السيسى




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة