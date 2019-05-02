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سعد الحريرى: التحدى الأبرز بين دولنا تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل

الخميس، 02 مايو 2019 05:33 م
سعد الحريرى: التحدى الأبرز بين دولنا تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل الحريرى ومصطفى مدبولى فى منتدى الاقتصاد العربى
كتب هيثم سلامة
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سلط سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الضوء على التحديات التى تواجه الدول العربية، والتى من ضمنها تحفيز النمو وتنويع المصادر لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العربى فى بيروت.  

 

سعد الحريرى
سعد الحريرى

ونشر سعد الحريرى، صورا برفقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قائلاً :"إن التحدى الأبرز المشترك بين دولنا اليوم هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لإيجاد فرص عمل لشبابنا. وأنا أعتقد بأنه أصبح لدينا جميعاً قناعة تامة بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون تنفيذ الاصلاحات التى من شأنها تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتحديثها. المنتدى الاقتصادى العربي".

سعد الحريرى والدكتور مصطفى مدبولى(1)
 

وذكر سعد الحريرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر أن يغير وجهة مصر نحو التنمية والتقدم والازدهار وهذا ما فعله، وعلينا الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية.

 

سعد الحريرى والدكتور مصطفى مدبولى(2)
 

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت "لبنان إما أن تستمر في أزماتها أو عليها النظر للتجربة المصرية والاستفادة منه"، مضيفا أنه علينا الاطلاع علي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجربته وكيف وصل بمصر لبر الأمان.

سعد الحريرى والدكتور مصطفى مدبولى(3)
 

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