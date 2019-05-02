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سريلانكا تلغى قداسات كنائس العاصمة خشية وقوع هجمات إرهابية جديدة

الخميس، 02 مايو 2019 10:53 ص
سريلانكا تلغى قداسات كنائس العاصمة خشية وقوع هجمات إرهابية جديدة شرطة سريلانكا
أ ش أ
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قررت السلطات فى سريلانكا، اليوم الخميس، إلغاء القداسات بكنائس العاصمة (كولومبو) للأسبوع الثانى على التوالى على خلفية تحذيرات الحكومة من احتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة.

 

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، أن القس إدموند تيلاكاراتنى المتحدث باسم أبرشية كولومبو أوضح أن سبب إلغاء القداسات يأتى بعد تحذيرات الحكومة من احتمال وقوع هجمات مماثلة لتلك التى استهدفت مجموعة من الكنائس والفنادق فى عيد الفصح الشهر الماضي.


يذكر أن التفجيرات التى وقعت فى 21 أبريل الماضى أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وتم اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية تلك الهجمات التى أعلن تنظيم (داعش) الإرهابى مسئوليته عنها.

 

 

 


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