زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة بقيمة 391 مليون جنيه خلال إبريل

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالى قيمة زيادات رؤوس الأموال للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، 391 مليون جنيه خلال شهر إبريل الماضى.

وتباينت قيمة زيادات رؤوس الأموال شهرياً خلال آخر 12 شهراً، ووزعت كالتالى 214 مليون جنيه خلال شهر مارس، 3.684 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 1.311 مليار جنيه خلال شهر يناير، 2.377 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر، 1.210 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، 1.708 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 64 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، 2.157 مليار جنيه خلال أغسطس، 1.068 مليار جنيه خلال يوليو.

وبلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال 467 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و 1.291 مليار جنيه خلال شهر مايو.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بتحديد مدة يوم واحد لزيادة أو استكمال رؤوس أموال الشركات المتداول أسهمها فى البورصة المصرية، والبنوك المصرية والشركات التى يراقب حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات.