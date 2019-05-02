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رسميًا.. غرفة القاهرة توقع على أكبر وثيقة تأمين لحماية ممتلكات وحياة التجار

الخميس، 02 مايو 2019 12:12 م
رسميًا.. غرفة القاهرة توقع على أكبر وثيقة تأمين لحماية ممتلكات وحياة التجار المهندس ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب - إسلام سعيد
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وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رسميًا بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات التأمين، بهدف إنشاء وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها، ووقع البروتوكول، عن الغرفة المهندس إبراهيم العربي.
 
وقال المهندس إبراهيم العربى، إن الوثيقة تنص على دفع التاجر 60 جنيها سنويًا، لحماية الممتلكات المتمثلة فى المتجر والبضائع والنقدية الموجودة به ضد أخطار "الحريق والصاعقة – الانفجار لمواسير المياه وطفح الخزانات – اصطدام المركبات – السطو – سقوط الطائرات – الشغب والاضطرابات – الاضطرابات الأهلية و العمالية"، وتكون تغطية الوثيقة مائة ألف جنيه ومضاعفاتها، ومن ضمن الوثيقة أيضا دفع 60 جنيهًا سنويًا وهو التغطية التأمينية لسلامة التاجر ضد الحوادث الشخصية، وتتضمن صرف مبلغ مائة ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم الناتجة عن الحوادث، وصرف نسبة من مبلغ الـ"100" ألف جنيه فى حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه مصاريف الجنازة الناتجة عن الحادث. 
 
وكشف "العربي" أن التغطية التأمينية بهذه الوثيقة مستمرة على مدار 24 ساعة وبدون كشف طبى، على أن يكون سداد قيمة الوثيقة  في خزينة الغرفة وتقديم إيصال السداد لمندوب شركة التأمين الموجود بالغرفة للحصول على الوثيقة .
 
واعتبر"العربي" أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية على ممتلكات وحياة التجار، لأنها تغطي قرابة 130 ألف تاجر، وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2019 .
 
وأكد رئيس الغرفة ، أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذى تم تنفيذه بالغرفة ودخل عامع السابع مع مطلع عام 2019 ولاقى نجاحًا كبيرًا  بين التجار، و نسعى إلى تطويره بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة للمجتمع التجارى.

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