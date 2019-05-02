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رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان: السيسى قائد النهضة الحديثة بمصر

الخميس، 02 مايو 2019 09:55 ص
رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان: السيسى قائد النهضة الحديثة بمصر منتدى الاقتصاد العربى ببيروت
رسالة بيروت - هند مختار
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هند-مختار
 

قال رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربى يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، فى ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر، ويأتى أيضا بعد موافقة البرلمان المصرى على التعديلات الدستورية مؤخرا.

وأوضح، فى كلمته بمنتدى الاقتصاد العربى الذى يعقد ببيروت، أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتى لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران فى مصر فى ظل قيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر.

وأوضح أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر ‪توازى 7 أضعاف العاصمة الفرنسية، متمنيا عودة السلام لسوريا وليبيا واليمن.

‪ووجه الشكر فى ختام كلمته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمشاركته فى المنتدى.

 


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