video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا والمستشار الثقافى الصينى يشهدان حفل تكريم غير الناطقين باللغة العربية

الخميس، 02 مايو 2019 04:15 م
رئيس جامعة طنطا والمستشار الثقافى الصينى يشهدان حفل تكريم غير الناطقين باللغة العربية جانب من التكريم
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق
شهد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، حفل تكريم الدفعة الثالثة لطلاب شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب، بحضور المستشار الثقافى بسفارة الصين لدى مصر، والدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.
 
وقال رئيس الجامعة، إن الاحتفال بهذا اليوم يأتى تتويجاً لدور جامعة طنطا الرائد فى تصدير ثقافة تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى شتى أنحاء العالم، مثمناً عمق العلاقة التاريخية، والألفة بين الحضارتين المصرية والصينية، مؤكدا أصالة اللغة العربية التى تعد أم اللغات.
 
وعلى هامش هذا الاحتفال، افتتح رئيس الجامعة المتحف التعليمى الذى يحكى تاريخ مصر منذ أقدم العصور، وحتى عهد أسرة محمد على، الى جانب قاعة الدراسات العليا وقاعات تدريس الطلاب الأجانب.
 
حضر الاحتفال، وكلاء الكلية، والدكتور عبد الكريم جبل رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور صبحى الفقى المنسق العام لبرنامج شعبة اللغة العربية الغير الناطقين بها، وأعضاء هيئة التدريس بالكلى. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"للسلع الغذائية

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

المستشار الثقافي الصيني




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة