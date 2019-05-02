رئيس جامعة طنطا والمستشار الثقافى الصينى يشهدان حفل تكريم غير الناطقين باللغة العربية

الغربية - محمد طارق

شهد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، حفل تكريم الدفعة الثالثة لطلاب شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب، بحضور المستشار الثقافى بسفارة الصين لدى مصر، والدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.

وقال رئيس الجامعة، إن الاحتفال بهذا اليوم يأتى تتويجاً لدور جامعة طنطا الرائد فى تصدير ثقافة تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى شتى أنحاء العالم، مثمناً عمق العلاقة التاريخية، والألفة بين الحضارتين المصرية والصينية، مؤكدا أصالة اللغة العربية التى تعد أم اللغات.

وعلى هامش هذا الاحتفال، افتتح رئيس الجامعة المتحف التعليمى الذى يحكى تاريخ مصر منذ أقدم العصور، وحتى عهد أسرة محمد على، الى جانب قاعة الدراسات العليا وقاعات تدريس الطلاب الأجانب.

حضر الاحتفال، وكلاء الكلية، والدكتور عبد الكريم جبل رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور صبحى الفقى المنسق العام لبرنامج شعبة اللغة العربية الغير الناطقين بها، وأعضاء هيئة التدريس بالكلى.