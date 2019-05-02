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رئيس الوزراء من بيروت: حققنا أعلى معدل نمو وانتهاء "العشوائيات" نهاية العام

الخميس، 02 مايو 2019 10:35 ص
رئيس الوزراء من بيروت: حققنا أعلى معدل نمو وانتهاء "العشوائيات" نهاية العام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة بيروت - هند مختار
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عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لمشاركة مصر فى منتدى الاقتصاد العربى وحلولها ضيف شرف هذا العام بالمنتدى، مضيفا أن لبنان كانت ومازالت مركزا للمال والأعمال.
 
وأضاف مدبولي فى كلمته بمنتدى الاقتصاد العربى، المنعقد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن 60% من السكان بالدول العربية من الشباب، مستعرضا جهود مصر فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى، ومنها تثبيت أركام الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
وقال رئيس الوزراء، إنه تم إطلاق 20 مجتمع جديد بمصر، بجانب إطلاق مصر لرؤية مصر 2030، موضحا أن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات والإصلاحات، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل نمو سنوى ونمت الصادرات غير البترولية بنسب تجاوزت الـ 13%.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه بنهاية هذا العام سنكون قد قضينا على ظاهرة "العشش" والعشوائيات، موضحا أن هناك جهودا كبيرة فى تطوير البنية المعلوماتية.

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