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رئيس "افريقية حقوق الانسان": مصر بلد ناهضة ودهشنا من حكمة الرئيس السيسى

الخميس، 02 مايو 2019 09:06 م
رئيس "افريقية حقوق الانسان": مصر بلد ناهضة ودهشنا من حكمة الرئيس السيسى
شرم الشيخ : محمد السيد – تصوير ماهر اسكندر
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قالت سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن إجابات وفد مصر على تساؤلات اللجنة صائبة وذلك بشأن ما ورد في تقريرها الدورى.

وأضافت سوياتا خلال كلمة لها عقب تقديم وفد مصر الرد على تساؤلات اللجنة الافريقية خلال اجتماعات الدورة 64 للجنة الافريقية و المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ،أن وفد مصر يعملون بنشاط كبير و أن هذا يعنى أنهم منصتون للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و أن اللجنة أنصتت لهم .

وتابعت :" لم نعتد على هذا العدد المشارك في الوفد المصرى من قبل الوفود ، و لا تعرف شخص الا عندما تذهب اليه في بلده مصر بلد ناهضة و نشيطة و اللجنة الافريقية دهشت و شعرت بالرضا التام للطريقة الحكيمة و الطيبة التي تفضل بها الرئيس السيسى اثناء استقباله للجنة الافريقية ".

و أضافت: " نحن نشعر بالرضا و نأمل بأن نحصل على المزيد من المعلومات الإضافية حتى نستطيع الاستفادة بتجارب مصر ، و لمصر الكثير من التجارب الطيبة في مجال حماية حقوق المراة ".

يذكرأن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

 


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