دواوين الوزارات.."التعليم" تفتح التقديم بالمدارس اليابانية وتعلن الشروط

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن:
وزارة التموين:
"التموين" باعت 90 طن رنجة وفسيخ بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" والمجمعات الاستهلاكية.. استمرار طرح مبادرة تخفيض سعر سكر المكعبات 55% بمناسبة شهر رمضان.. ووزير التموين: ارتفاع مخزون السلع الأساسية
وزارة التربية والتعليم:
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس اليابانية برياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى.. وتؤكد: سن القبول من 4 سنوات لـ8 سنوات.. و10 آلاف و800 جنيه مصروفات دراسية وأنشطة.. وتعلن: الإنجليزى لغة تدريس من العام المقبل
وزارة الصحة:
طوارئ 24 ساعة فى مستشفيات وزارة الصحة طوال رمضان.. والتذكرة بجنيه واحد.. دخول المريض خلال 15 دقيقة.. ونظام جديد للقضاء على التكدس فى صرف الأدوية .. رفع درجة استعداد فرق الانتشار السريع خلال الشهر الكريم
وزارة الزراعة:
وزارة القوى العاملة:
وزارة الأوقاف:
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