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دواوين الوزارات.."التعليم" تفتح التقديم بالمدارس اليابانية وتعلن الشروط

الخميس، 02 مايو 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.."التعليم" تفتح التقديم بالمدارس اليابانية وتعلن الشروط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتبت آية دعبس
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
وزارة التضامن:
 
 
وزارة التموين:
 
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
 
وزارة الصحة:
 
 
وزارة الزراعة:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 

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