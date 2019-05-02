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دمشق: 4 آلاف عراقى من تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية

الخميس، 02 مايو 2019 03:22 م
دمشق: 4 آلاف عراقى من تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية داعش
أ ش أ
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ذكرت الإدارة الذاتية فى شمال شرقى سوريا، أنها قدمت للحكومة العراقية لائحة بأسماء 4 آلاف عراقى ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي، لافتة إلى أن بغداد لم تطلب تسلم أيًا منهم حتى الآن.

 

وأضافت الإدارة - خلال اجتماع ممثلى الطرفين فى مدينة القامشلى السورية اليوم /الخميس/ فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) - أن حوالى 30 ألف لاجئ عراقى يتواجدون فى مخيم الهول جنوب الحسكة، وهم مدنيون لا علاقة لهم بمسلحى (داعش)، وهم مخيرون بين العودة للعراق أو البقاء فى مخيمات الشمال السوري.


يذكر أنه تمت - خلال الاجتماع - مناقشة سبل عودة مسلحى التنظيم واللاجئين إلى العراق، وتسليم الجانب العراقى لائحة تضم أسماء 4 آلاف شخص من مسلحى التنظيم الإرهابى وعائلاتهم.

 

 


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