video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملة لضبط المشتبه بهم والهاربين من تنفيذ الأحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم

الخميس، 02 مايو 2019 11:17 ص
حملة لضبط المشتبه بهم والهاربين من تنفيذ الأحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم منطقة الأهرامات- صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 81 قضية غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة. 
 
وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم أسفرت عن ضبط 12 مشتبها به، وتنفيذ 9 أحكام قضائية، و4 بائعين متجولين، بالإضافة إلى رفع وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه ربع مليون جنيه

حملة أمنية

المنطقة الأثرية

الهرم

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة