حملة لضبط المشتبه بهم والهاربين من تنفيذ الأحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 81 قضية غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم أسفرت عن ضبط 12 مشتبها به، وتنفيذ 9 أحكام قضائية، و4 بائعين متجولين، بالإضافة إلى رفع وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.