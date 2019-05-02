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الخميس، 02 مايو 2019 11:23 م
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حصاد الاقتصاد.. الإسكان تمنح فرصة لخارج الأولوية من حاجزى الإعلان الـ9

الخميس، 02 مايو 2019 10:23 م
حصاد الاقتصاد.. الإسكان تمنح فرصة لخارج الأولوية من حاجزى الإعلان الـ9 الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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شهد الاقتصاد المصرى اليوم عدد من القرارات الهامة التى تم اتخاذها بواسطة مجموعة الوزارات الاقتصادية ، كما شهدت الدوائر الإقتصادية الأخرى المتعلقة بالبورصة وأسعار العملات والذهب حالة رواج كبيرة.

وفى هذا التقرير نستعرض اهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى:

وزارة الإسكان

الإسكان تمنح فرصة لخارج الأولوية من حاجزى الإعلان الـ9 للحصول على شقة بأكتوبر

 

وزيرا الإسكان والآثار يتابعون تطوير منطقتى المتحف الكبير والحضارة بالفسطاط

 

وزارة المالية

تعرف على قائمة الجهات الحكومية المستثناة من قرار التحصيل الإلكترونى

 

وزير المالية: يوجد إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

 

18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم

 

البنك المركزى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بمليار دولار الاثنين المقبل

 

وزارة التجارة والصناعة

التجارة: إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية بأحدث تكنولوجيا

 

وزارة السياحة

الدكتورة رانيا المشاط: حركة السياحة والسفر عالميا ستشهد زيادة 50% خلال 10 سنوات

 

وزارة الاستثمار

سحر نصر: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى توفر فرصة جيدة للشراكة العربية بأفريقيا

 

منظات اقتصادية عالمية

وكالة "فيتش" تتوقع نمو اقتصاد مصر بـ5.4% خلال 2019 / 2020

 

هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار تصدر كتابًا دوريًا لتبسيط إجراءات التقييم المالى للشركات

 

اسعار العملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة الأمريكية تتراجع بعد عطلة عيد العمال

 

البورصة اليوم الخميس

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

 

اسعار الذهب اليوم الخميس

هبوط أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 609 جنيها للجرام

 

 


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حصاد الاقتصاد

الوزارات الاقتصاديه

الاسكان

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الماليه




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