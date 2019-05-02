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حبس 10متهمين وضبط وإحضار 5 آخرين بواقعة قتل صاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة

الخميس، 02 مايو 2019 04:50 م
حبس 10متهمين وضبط وإحضار 5 آخرين بواقعة قتل صاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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قرر زياد الباسل وكيل نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، بإشراف أحمد البلتاجى رئيس النيابة، اليوم حبس 10 متهمين فى واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة، بعد اختطافة وإطلاق الرصاص عليه، وإلقاء جثته فى أحد شوارع شبرا الخيمة.
 
كما قررت النيابة، ضبط وإحضار 5 متهمين آخرين في الواقعة، وتحفظت على الهواتف المحمولة للمجنى عليه وزوجته وشقيقة زوجته، كما تحفظت على هواتف المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
 
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قد نجحت فى كشف غموض واقعة العثور على جثة فى أحد الشوارع بشبرا الخيمة، وتم تحديد شخصية القتيل ومرتكب الواقعة، وتبين أن الجثة لصاحب معرض سيارات بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتوصلت التحريات إلى أن سبب قتل المجنى عليه علاقة غير شرعية بين نجلة شقيقة زوجته وشاب من القليوبية، وأنه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ”قميص نوم حريمى” بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة قريبة زوجته.
 
وكان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه مجهولة بأحد الشوارع في عزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.
 
 

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