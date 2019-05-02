حبس قاتل زوج شقيقته لخلافات مالية بينهما بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوج شقيقته بسلاح ميرى لخلافات مالية بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة سرعة القبض علي المتهم الذي باع للمتهم السلاح الميري "طبنجة" المُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص 46 سنة، شريك بمحل ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها إصابة بطلق نارى بالصدر وعُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية "مبلغ مالى، هاتف محمول" كما عُثر على فارغ طلقة عيار 9مم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل خالة المتوفى وزوج شقيقته، 44 سنة، شريك بمحل ملابس، ومُقيم بدائرة القسم، محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "مبانى".

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي السلاح النارى المستخدم "طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما حيث أنهما شريكين بمحل ملابس بدائرة قسم سيدى جابر وحال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم استدرج المجنى عليه لمكان العثور وأطلق تجاهه عيار من الطبنجة فأودى بحياته، وأضاف بشرائه الطبنجة من أحد الأشخاص إبان أحداث يناير بمبلغ 12 ألف جنيه، تم تكثيف الجهود لضبطه والمتابعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.