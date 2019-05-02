"حاسبات ومعلومات المنوفية" تفوز بمركز أول فى مسابقة الأمم المتحدة لاستخدام تطبيقات الموبيل

المنوفية – فريق المحافظات

حققت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، المركز الأول فى مسابقة الأمم المتحدة لاستخدام تطبيقات الموبيل فى المؤتمر الدولى الأول لتحقيق للتنمية المستدامة 2030 وذلك من ضمن 130 فريقا بحثيا مشاركا بالجامعات والتى استضافتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤخرًا.

ووجه الدكتور عربى كشك، عميد الكلية، الشكر والتقدير للطلاب المشاركين ودعاهم لمزيد من التفوق والإبداع ورفع اسم الجامعة محليًا وعالميًا بين الجامعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه قد شارك فى فعاليات المسابقة 4 طلاب بالأقسام المختلفة وهم الطالب محمد صدقى سليمان شاهين، والطالب أبانوب شوقى جبران عبد الملاك، والطالب محمود عبد الله شرف الدين، والطالب مهند يسرى عبد العزيز الفقي.

والمشاركة جاءت برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عربى كشك عميد الكلية وأشرف على الفريق المعيد محمود محمد صقر بقسم علوم الحاسب بالكلية.