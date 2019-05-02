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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طلقات نارية

الخميس، 02 مايو 2019 10:30 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طلقات نارية طلقات ـ أرشيفية
كتب هانى عثمان
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ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية المحرمة دوليا بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

وأوضحت مصادر، تلاحظ تخلف أحد الحقائب الخاصة بأحد الركاب القادمين الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وتم إستدعاء الراكب لتفتيش الحقيبة، فتبين وجود 100 طلقة نارية حية من الطلقات المحظورة دوليا والتى تقوم بالإنفجار داخل الجسد موجودة داخل الحقيبة .

ومن جانبه قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار النيابة.


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