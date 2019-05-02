جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى ببيروت بعد قليل

تبدأ، بعد قليل، بالعاصمة اللبنانية بيروت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، بمقر مجلس الوزراء اللبنانى ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى تعقد على مدار يوميين بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة فى هذا المجال.
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