جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى ببيروت بعد قليل

رسالة بيروت - هند مختار





تبدأ، بعد قليل، بالعاصمة اللبنانية بيروت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، بمقر مجلس الوزراء اللبنانى ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى تعقد على مدار يوميين بالعاصمة اللبنانية بيروت.