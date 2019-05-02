تنفيذ تجربة جديدة لترشيد استهلاك المياه فى زراعة القمح بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهد الدكتور عبد العليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والمهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تجربة ترشيد استهلاك المياه لحقل إرشادى منزرع بالقمح صنف جيزة 171 على مساحة 2 فدان بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود، بحضور الدكتور أحمد موسى رئيس بحوث القمح بمركز بحوث الجميزة، والدكتور محمود بدوى رئيس بحوث المياه بمركز بحوث الجميزة، والمهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعى بالغربية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن القطاع الزراعى بأكمله من بحوث وإدارة مركزية ومديرية زراعة كلها تعمل لخدمة الفلاح والنهوض بالزراعات المختلفة لأقصى انتاجية وأقصى استفادة.

وأشار إلى أن التجربة ستعمم علي جميع المحاصيل في الغربية، مشيرا إلى أن المشروع والوزارة يتكفل بالحقول الارشادية من التقاوى والتسوية بالليزر، وكل ما يلزم المحصول خلال الموسم، علاوة على وجود جهاز الإرشاد والبحوث في خدمة الفلاح طوال العام وبكل ما يلزمه.

وأكد المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة 2 فدان حقل إرشادى، تحت تجربة ترشيد استهلاك المياه، مقدم له خدمة إرشادية وتقاوى الزراعة، وهو عبارة عن فدان خاضع للتجربة منزرع على مصاطب ومقنن مائى أقل حوالى 23%، وفدان كحقل مقارن منزرع بطريقة عادية ورى عادى، مشيرا ان أقصى إنتاجية للفدان فى الطريقة العادية من 18إردبا لـ20 إردبا، وبالطريقة الإرشادية وتقنين المياه تصل 28 إردبا فى جميع الأصناف .

وكشف الدكتور عبد العليم الشافعى، أن الإدارة المركزية، قد نشرت تجربة ترشيد استهلاك المياه فى عدة محافظات مثل الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية، وهى عبارة عن التسوية بالليزر، والزراعة بطريقة المصاطب، والعمل بتجربة ترشيد المياه، وأن التجربة تنفذ لأول مرة بمحافظة الغربية بهذا الموسم.

وأكد أن المحافظات، التى نفذت هذه التجربة، وصل إنتاجية الفدان 30 إردبا فى معظم الحقول، وقد تعدت هذه الإنتاجية ببعض الحقول الأخرى.