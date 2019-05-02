تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر والسعودية على أجندة التعاون المشترك

تعمل مصر والمملكة العربية السعودية على تكثيف التعاون المشترك بينهما في مجال السياحة، حيث يدرس الجانبان امكانية تسخير الإمكانيات لدى كل دولة لجذب مزيد من السائحين الى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

يأتى ذلك من خلال تنسيق برامج سياحية مشتركة تشمل مقاصد سياحية فى كلا الدولتين بالتعاون بين شركات ووكالات السفر، والترويج المشترك لها، وجاء ذلك بناء على مقترح سعودى تقدم به أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، للدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM .

وتبدى وزارة السياحة اهتماما بتطوير سبل التعاون السياحى بين البلدين والترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تعد المملكة العربية السعودية أولي الدول العربية المصدرة للسياحة العربية الى مصر، فيما يمثل السوق العربية بالنسبة للسياحة المصرية حيث تمثل حوالي ٣٠% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

وأكد أحمد بن عقيل الخطيب الي مكانة مصر في قلب الشعب السعودي، مشيرا الي رغبة الشعب السعودي الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والاثرية الفريدة، لافتا الى رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى الترويج للمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات التى بدأت الممكلة العربية السعودية تروج لها مؤخرا.