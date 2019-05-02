تعليم أسيوط: مجازاة معلمين وعمال بالمدارس لتقصيرهم فى العمل خلال الامتحانات

أسيوط - محمود عجمى

أصدر صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، قرارا بمجازاة عدد من العاملين والعمال بعدد من مدارس إدارة منفلوط التعليمية، وذلك لتقصيرهم فى العمل وإخلالهم بالواجب والقرارات المنظمة للعمل خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وكيل الوزارة اليوم للجان الامتحان بعدد من مدارس إدارة منفلوط التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى هذا الشأن، وشملت الجولة مدارس "المندرة قبلى الابتدائية والإعدادية، وعثمان بن عفان الابتدائية، وعزبة محبوب الابتدائية".

وأوضح وكيل الوزارة، أن القرار تضمن مجازاة "إيرينى.و" المعلمة بمدرسة المندرة قبلى لتواجدها فى حجرة رقم (6) أثناء أداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى امتحان مادة الرياضيات وليست ممن لهم حق التواجد سواء بالملاحظة أو المراقبة ولذا وجب مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها.

كما تم مجازاة مسئول الشيت للصف الثانى الابتدائى بنفس المدرسة بخصم يومين، حيث تبين من خلال مراجعة أعمال الامتحانات وجود كشط فى الشيت، وتضمن القرار مجازاة خمس معلمات بروضة نفس المدرسة بخصم ثلاثة أيام وذلك لعدم وجود أطفال بالروضة، وتبين أن الأطفال منقطعين من 13/4 نتيجة لتقصيرهن فى العمل وعدم بذلهن الجهد لجذب الأطفال للمداومة على الحضور.

وشمل القرار مجازاة خمسة عمال بنفس المبنى بخصم 5 أيام وذلك لسوء نظافة المدرسة وفى مدرسة "عثمان بن عفان الابتدائية" مجازاة كل من "أيمن ع، أنهام م" معلمين لغة عربية بخصم يومين من راتب كل منهما وذلك لقيامهما بتصحيح أوراق إجابة الصف الخامس خلال لجنة سير الامتحان، كما تم مجازاة متابع المدرسة "ممدوح س" رئيس قسم التعليم الابتدائى بخضم يوم لعدم دقته فى المتابعة، ومجازاة رئيس كنترول الصف الخامس لسماحه بخروج أوراق الإجابة أثناء فترة أداء الامتحان بالمدرسة مع توجيه إنذار لمديرة المدرسة لعدم دقة المتابعة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على جميع المدارس بمختلف الإدارات وذلك لضبط الأداء وتلافى السلبيات.