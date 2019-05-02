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تعرف على 6 محطات زمنية لحصول مصر على قرض صندوق النقد وأثرها الاقتصادى

الخميس، 02 مايو 2019 11:12 ص
تعرف على 6 محطات زمنية لحصول مصر على قرض صندوق النقد وأثرها الاقتصادى الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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على مدار 3 سنوات تحصل مصر خلالها على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى، حيث من المتوقع أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، وبدأت فى نوفمبر 2016 بالحصول على الشريحة الأولى، وبذلك تكون مصر قد حصلت من المؤسسة الدولية على مدار 3 سنوات على 6 شرائح مالية، قيمة التمويل المتفق عليه... ويرصد "اليوم السابع" 6 محطات زمنية على حصول مصر على القرض من المؤسسة الدولية وأثر تلك الشرائع على الاقتصاد المصرى.
 
 
- كل شريحة من الشرائح الـ6 المكونة لقرض صندوق النقد الدولى، تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
 
- نوفمبر 2016 حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
 
-  يوليو 2017 تلقت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.
 
- ديسمبر 2017 حصلت على الشريحة الـ3 بقيمة 2 مليار دولار.
 
- يونيو 2018 تلقت الشريحة الـ4 بقيمة 2 مليار دولار.
 
- فبراير 2019 حصلت على الشريحة الـ5 بقيمة 2 مليار دولار.
 
- يوليو 2019 الموعد المتوقع لحصول مصر على الشريحة الـ6 والأخيرة وبذلك يكتمل الـ12 مليار دولار قيمة التمويل لمصر حصلت عليه خلال 3 سنوات.
 
- بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر خلال الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يعقبها عرض تقرير المراجعة على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ثم صرف الشريحة الأخيرة.
 
- التعاون مع صندوق النقد الدولى مستمر عن طريق البعثات الفنية، ولا يقتصر التعاون فقط على الحصول على الـ12 مليار دولار من صندوق النقد.
 
 
 

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