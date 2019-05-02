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الخميس، 02 مايو 2019 10:30 م
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تطوير وإنشاء 4 حدائق بمدينة الحسنة بسيناء

الخميس، 02 مايو 2019 10:05 م
تطوير وإنشاء 4 حدائق بمدينة الحسنة بسيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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قال العميد ماجد محمد أحمد ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ، أنه يجرى العمل فى انشاء وتطوير 4 حدائق جديدة فى مدينة الحسنة .

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الانشاءات تأتى فى إطار سلسلة أعمال تطوير تشهدها المدينة والقرى التابعة لها ، مضيفا  أن الحدائق تشمل أماكن ترفيه للأسر والاطفال وتقام لأول مرة فى مدينة الحسنة ، وهى إضافة لأعمال انشاء ميدان الصمود والتحدى قى وسط المدينة وانشاء مسلة فرعونية ، وأعمال تطوير وتجميل ميدان قرية بغداد إحدى اكبر قرى مركز الحسنة .

 


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