تطوير وإنشاء 4 حدائق بمدينة الحسنة بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال العميد ماجد محمد أحمد ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ، أنه يجرى العمل فى انشاء وتطوير 4 حدائق جديدة فى مدينة الحسنة .

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الانشاءات تأتى فى إطار سلسلة أعمال تطوير تشهدها المدينة والقرى التابعة لها ، مضيفا أن الحدائق تشمل أماكن ترفيه للأسر والاطفال وتقام لأول مرة فى مدينة الحسنة ، وهى إضافة لأعمال انشاء ميدان الصمود والتحدى قى وسط المدينة وانشاء مسلة فرعونية ، وأعمال تطوير وتجميل ميدان قرية بغداد إحدى اكبر قرى مركز الحسنة .