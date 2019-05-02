تضامن المنيا: فتح 10 فصول محو أمية وتوزيع كراتين سلع غذائية فى دير مواس

المنيا - فريق المحافظات

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، عددًا من الأنشطة التنموية والتثقيفية بقرية بنى حرام بديرمواس، وذلك ضمن الخطة التى أطلقتها المحافظة تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لنشر قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم الولاء والانتماء، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسعة وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وقال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن أنشطة المديرية استمرت على مدار ثلاثة أيام تم خلالها فتح 10 فصول لمحو الأمية وتوزيع 5 أجهزة تعويضية و110 كراتين من السلع الغذائية للأهالى والأسر المستحقة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لـ10 حالات ومنح 20 قرضا وتوزيع 100 كيلو من اللحوم.

وأضاف أنه تم تنظيم قوافل علاجية لتقديم خدمات طبية وعلاجية بالمجان لأهالى القرية بالإضافة إلى التسديد عن الغارمات وتوزيع مساعدات عينية على الأيتام من أبناء القرية وعقد ندوات للتوعية للسيدات والفتيات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفعاليات تلقى قبولا من المواطنين الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة التى تسعى جاهدة فى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمة لائقة، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانيات بما يساهم فى إنجاح خطة المحافظة وتحقيق الأهداف المنشودة إعلاء لمصلحة المواطنين فى المقام الأول.

يذكر أن تلك الأنشطة تأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.



