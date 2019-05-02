تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً عدد 25.06 نقطة ليغلق عند مستوى 9336.90 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 0.26% خاسراً عدد 9.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3577.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 139.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 124 شركة.

وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%.