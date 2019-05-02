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تداول 25 ألف طن فحم و432 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 02 مايو 2019 10:35 ص
تداول 25 ألف طن فحم و432 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (23) سفينة، وتم تداول 25 ألف طن فحم و7 آلاف ماسورة و(432) شاحنة بضائع و(235) سيارة، حيث شملت حركة الواردات 25 ألف طن فحم و(200) شاحنة و(217) سيارة ويخت، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف ماسورة و(232) شاحنة بضائع و(18) سيارة .

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهى  Global aquabius، Sabura،امانة،النوى إكسبريس، بينما تغادر ثلاث سفن وهى Mose Blic،القاهرة،الحرية1، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة، الحرية 1 وغادرت ثلاث سفن وهى  Ant Gity، أمانة، النوى إكسبريس .

 

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة وتغادر السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج، وغادرت السفينتان ايلة وسينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينةBBC Seine  .


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