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تحصين 165 ألف رأس ماشية فى الدقهلية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الخميس، 02 مايو 2019 07:40 م
تحصين 165 ألف رأس ماشية فى الدقهلية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام تحصين ماشية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الخميس عن استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بمختلف وحدات ومراكز المحافظة مؤكدا على عدم وجود حالات اشتباه بالإصابة.

وشدد شاروبيم على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية .
 
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، على تطعيم 164 ألف و947 رأس ماشية وأنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة وأن حملات التحصين مستمرة حتى انتهاء تحصين جميع الماشية.
 
 

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