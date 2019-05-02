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الخميس، 02 مايو 2019 11:33 ص
خالد صلاح
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تحرير 764 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 02 مايو 2019 11:24 ص
تحرير 764 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه -صورة ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 764 مخالفة مرورية متنوعة.
 
كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 33 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 14 شقة مفروشة و16 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

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