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تجديد حبس سائق قتل عاملا فى المنوفية بسبب لهو الأطفال

الخميس، 02 مايو 2019 02:14 م
تجديد حبس سائق قتل عاملا فى المنوفية بسبب لهو الأطفال حبس -ارشيفية
المنوفية – فريق المحافظات
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قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس المتهم بقتل عامل بمدينة السادات بسبب لهو الأطفال 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "ع ر ع " 22 عاما، عامل بمصنع للبلاستيك، مصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصوله بدقائق .

بانتقال قوات الشرطة بمركز شرطة السادات تم سؤال أحد شهود العيان للواقعة وأكدت التحريات قيام "ا ص ح" 21 عاما سائق، مقيم بمدينة السادات، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب لهو الأطفال .

وقرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة سعودى حمكدار مديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الرحمن محمد مدير فرع البحث الجنائي بالسادات ومنوف، الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .


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