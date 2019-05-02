تاجرا المخدرات سقطا قبل ترويج 20 تذكرة هيروين على عملائهما فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ عاطلين إلى تجارة المواد المخدرة فى محاولة لتكوين ثروة طائلة بالحوامدية، إلا أن رجال المباحث كانوا لهما بالمرصاد، وتمكنوا من ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، واعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، لتقرر النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 20 تذكرة من مخدر الهيروين، وهاتفين محمول ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.