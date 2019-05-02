تأجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسى لـ18 يوليو

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها "المعزول" محمد مرسي لجلسة 18 يوليو المقبل؛ لتقديم صور ضوئية من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرسي.

وطالبت الدعوى بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة ،التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.