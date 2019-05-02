video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد 6 أيام من فتح الباب.. نقابة العلميين: 5 مرشحين على مقعد النقيب العام

الخميس، 02 مايو 2019 02:13 م
بعد 6 أيام من فتح الباب.. نقابة العلميين: 5 مرشحين على مقعد النقيب العام نقابة المهن العلمية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام للعلميين، حتى الآن بلغ 5 مرشحين، هم: الدكتور محمد عيسى رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.

وأوضح غريب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة بكافة فروعها على مستوى الجمهورية مستمرة فى تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب حتى مساء غدا الجمعة، وذلك بعد فتح باب الترشح منذ يوم السبت الماضى.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.  
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحارس القضائى لـ"الصيادلة": المخالفات سبب إلغاء انتخابات النقابة ووجودنا مؤقت

نقابة العلميين

نقيب العلميين

انتخابات العلميين

المرشحين على مقعد نقيب العلميين




لا تفوتك
التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة