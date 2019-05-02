بعد 6 أيام من فتح الباب.. نقابة العلميين: 5 مرشحين على مقعد النقيب العام

كتبت آية دعبس

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام للعلميين، حتى الآن بلغ 5 مرشحين، هم: الدكتور محمد عيسى رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.



وأوضح غريب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة بكافة فروعها على مستوى الجمهورية مستمرة فى تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب حتى مساء غدا الجمعة، وذلك بعد فتح باب الترشح منذ يوم السبت الماضى.



وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.

