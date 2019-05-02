

وقال البرلماني الكندي -في تصريح صحفي ببهو مجلس العموم اليوم الخميس- "لا يمكننا إلا التكهن بأن إحجام ترودو عن تعيين سفير، أو حتى لترشيح سفير، ما هو إلا الخوف من أن هذا الاختيار سيتم رفضه".



وأضاف "تعيين سفير أمر حيوي. اذا كانت الحكومة ستفشل في ترشيح سفير، فلنترك لهم رفض أول اسم يتم اختياره، وهذا أفضل من الانتظار لمدة شهرين".



وتوترت العلاقات بين البلدين في أعقاب إجراءات أتخذتها كندا ضد شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية وضد المديرة المالية للشركة منج وان تشو بالتحديد التي تطالب الولايات المتحدة بتسليمها للمحاكمة باتهامات تتعلق بالاحتيال على مؤسسات مالية عن طريق إخفاء معلومات عن معاملات مالية مع إيران.



ورفعت وان تشو دعوة قضائية ضد الحكومة الكندية، بسبب إساءة معاملتها، بعد اعتقالها في شهر ديسمبر.



وتقول الصين إنها تعارض بشدة تسليم كندا منج إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بكين قدمت لكندا احتجاجا رسميا شديد اللهجة اعتراضا على تسليم وان تشو.