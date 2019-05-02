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بدء محاكمة متهمين فى قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين بالمغرب

الخميس، 02 مايو 2019 05:16 م
بدء محاكمة متهمين فى قضية قتل امرأتين اسكندنافيتين بالمغرب أحد المتهمين
رويترز
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مثل متهمون يحملون الجنسيتين السويسرية والإسبانية ، أمام محكمة معنية بمكافحة الإرهاب اليوم الخميس بتهم ترتبط بقتل امرأتين اسكندنافيتين فى المغرب.

وأضاف المسؤولون أنه تم تأجيل الجلسة الافتتاحية للمحاكمة على الفور إلى يوم 16 مايو لمنح الدفاع وقتا للاستعداد.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) في ديسمبر كانون الأول قرب قرية إمليل بالقرب من قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وبايع أربعة من المتهمين تنظيم داعش في مقطع فيديو سُجل قبل ثلاثة أيام من العثور على الجثتين، لكن المتحدث باسم الشرطة بوبكر سابك قال إنهم قتلوا السائحتين في "عمل منفرد".

وقال محامي الدفاع سعد السهلي إن الأربعة متهمون "بتكوين عصابة إجرامية بنية المساس الخطير بالنظام العام وتدريب أشخاص للالتحاق بتنظيم إرهابي".

واعتقلت السلطات باقي المتهمين لاحقا في إطار حملة أوسع استهدفت أشخاصا قد يكونون على صلات بالمشتبه بهم الرئيسيين. وقال السهلي إن الباقين متهمون بالإشادة بالإرهاب.

وتنظر محكمة مختصة في قضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط في القضية.

وبالمقارنة مع دول أخرى في شمال أفريقيا، ظل المغرب إلى حد بعيد بمعزل عن هجمات المتشددين. ووقع أحدث هجوم في أبريل نيسان عام 2011 وقتل فيه 17 شخصا في تفجير بمطعم في مراكش. وفي عامي 2017 و2018 ضبط المغرب 20 خلية كانت تخطط لهجمات في البلاد.

 

 


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