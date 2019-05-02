بدء فعاليات منتدى الاقتصاد العربى فى بيروت بمشاركة رئيس الوزراء

بدأت، منذ قليل، فعاليات منتدى الاقتصاد العربى ببيروت بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى سيلقى كلمة بالمنتدى ‪وتستعرض كلمة رئيس الوزراء بالمنتدى فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.

ويتضمن برنامج المنتدى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع اقتصادات البلدان العربية، ومنها عرض تقرير صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور المصارف وأسواق رأس المال في دعم الاستثمار والنمو ومستقبل الشباب العربى: بين شح الوظائف وتحديات ريادة الأعمال وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار ومناخ وفرص الأعمال والاستثمار فى البلدان العربية.

ويشارك بالمنتدى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولى ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية.

ويرأس مدبولى وفداً مصرياً رفيع المستوى فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.