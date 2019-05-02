بالفطير والعسل رئيس جامعة سوهاج يشارك عمال المزرعة غدائهم

سوهاج - محمود مقبول

فى لمحة إنسانية قام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بمشاركة عمال مزعة الكوثر عيدهم أثنا دراس القمح، حيث تناول معهم الغداء في مكان عملهم بفترة الراحة بل وشاركهم فى أعمل تعبئة الغلال من ناتج محصول القمح

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سالمان عميد كلية الزراعة وعدد من المهندسين والعاملين بالمزرعة وأثنى رئيس الجامعة علي الجهد المبذول من عمال مصر في سبيل تحقيق الطفرة المنشودة التي تخطط إليها الدولة المصرية في طريقها للتنمية المستدامة، مؤكدا علي إحترامه وتقديره للدور البارز الذي يلعبه العاملون والعمال بالجامعة ضاربين المثل والقدوة الحسنة .

وفي حواره مع العمال عبر رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بالفرصة التي أتيحت له وجلوسه ومشاركته معهم بالعمل وتناول للطعام، مشيرا إلى أهمية دورهم في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة .

وتابع عزيز مراحل درس القمح بعد حصاده علي مدار اواخر الشهر الماضي، والذي تم فيه حصاد 54 فدان بمزرعتي الجامعة الجديدة والكوثر والتي تقدر انتاجيتهم ما يقرب من 600 اردب من القمح، .